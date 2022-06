Appels d’arnaque et de spam sur le fixe et le mobile, un chiffre fortement en hausse sur deux ans

En 2022, la majorité des appels sont indésirables.

En effet, comme le rapporte Orange à BFMTV, les appels de spam et d’arnaque sur le fixe enregistre une hausse de 60% entre 2020 et 2022. Cependant, il semblerait que toute la population n’est pas logée à la même enseigne comme l’explique Deborah Caderon, responsable de l’application Orange Téléphone : “Tout le monde n’est pas égal face aux appels indésirables. Certains n’en reçoivent qu’un, d’autres 50 par jour. Il y a par exemple des numéros qui peuvent être réattribués à de nouveaux clients et qui sont ‘pollués’. Malheureusement, quand on récupère un numéro, on peut aussi récupérer les ennuis qui vont avec”.

Une hausse tant du côté mobile que fixe

Ni l’un, ni l’autre n’est épargné. Sur le mobile en 2020, on dénombre en moyenne 8 appels indésirables par mois puis 11 en 2021. Ce chiffre s’élève désormais à 13 par mois en 2022 pour les clients de l’opérateur Orange. Côté fixe, rien ne s’arrange puisqu’en 2022 et rien que pour le mois d’avril, on recense 4 millions d’appels de spam contre 3,4 millions en janvier dernier. Ce qui représente une moyenne de 16 appels de spam par mois sur son téléphone fixe sur chaque numéro. Comme le précise Deborah Caderon, “Nous avons un algorithme qui détecte tous les numéros ayant un comportement anormal. Un numéro qui a passé 10.000 appels dans une journée est forcément suspect, et repéré. Notre algorithme va également détecter des numéros associés à des appels de très courte durée afin de bloquer leurs appels, vers les fixe comme les mobiles”. Les arnaqueurs ne manque pas de ressources notamment sur le sujet de l’escroquerie. En effet, du Compte personnel formation en passant par la vaccination contre la covid 19 tous les sujets sont propices pour créer une arnaque.