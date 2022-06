Des changement sur l’offre TV de la Freebox font des déçus, Free Mobile pas très lisible… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Une mine de cuivre qui fait débat

Les coûts du démontage du réseau devrait modérer les revenus sur lesquels Orange pourra compter lorsqu’il aura récupéré les câbles fournissant l’ADSL et la téléphonie aux Français. Un réseau qui vaut de l’or ? Le cours du cuivre a explosé durant ces dernières années et avec près 1.1 million de kilomètres de câbles en cuivre à travers l’Hexagone, Orange devrait pouvoir s’attendre à une belle enveloppe en revendant le métal composant son réseau qui doit être démantelé en 2030. La somme globale représenterait près de 8.8 milliards d’euros, ce qui fait forcément réagir.

L’offre TV s’amoindrit, une raison de changer de box ?

Et une chaîne incluse en moins pour les abonné Freebox avec TV by Canal. Science & Vie TV sera retirée des offres canal le 31 juillet prochain. Sa diffusion continue toutefois, mais il faudra payer pour en profiter. Ce n’est pas la première ni probablement la dernière chaîne à disparaître du bouquet de Canal+, mais plusieurs abonnés commencent à se demander si l’offre vaut encore le coup…

Un peu plus de clarté réclamée pour la carte de couverture de Free Mobile

Faites vous partie des heureux élus ? Free continue de déployer ses réseaux 4G et 5G à travers le territoire, mais en ce qui concerne la dernière génération de téléphonie mobile, qui y a le droit ? Pour le savoir, il suffit en effet de se rendre sur la carte de couverture mise à disposition par l’opérateur sur son site web. Les données affichées ont été mises à jour, affichant l’état du réseau mobile Free au 1er juin 2022, contre des informations datant d’avril précédemment. Pour rappel, l’opérateur de Xavier Niel couvre 83% de la population en 5G et plus de 99% en 4G. Cependant, le code couleur utilisé par Free n’est pas au goût de tout le monde, certains remettant en cause l’utilité même de la carte, jugée trop peu lisible.

Un oubli dans les outils de l’Arcep ?

L’Arcep a lancé la semaine dernière une nouvelle une mise à jour des données au 31 mars 2022 du service « Ma connexion internet ». Très utile pour un grand nombre de Français, ce moteur de recherche de l’internet fixe rassemble sous forme de cartes toutes les informations sur les débits proposés par les opérateurs, pour l’ensemble des technologies de l’internet fixe en France métropolitaine et en Outre-Mer. Certains s’interrogent cependant de l’absence des débits allant jusqu’à 8 Gbps proposés par Free et dans une moindre mesure (l’offre étant plus récente), SFR. Pas de panique, un Freenaute a la réponse.

L’après 100% fibre , il reste du boulot

Pas de maintien forcé du volume d’activité du sous-traitant, a tranché la justice. Après un premier revers face au tribunal de commerce, Scopelec a tenté un appel qui n’a pas abouti non plus. Face à la perte d’une grande partie de ses contrats de déploiement et de maintenance des réseaux fixes d’Orange, Scopelec remue ciel et terre pour tenter de préserver son activité, la décision de l’opérateur ayant fait perdre 40% de son chiffre d’affaires à l’entreprise.

Outre cette situation particulière, la filière de la fibre optique est en émoi à l’idée d’atteindre bientôt le 100% fibre en France prévu pour 2025. Certains s’interrogent sur l’avenir des entreprises y travaillant une fois cela fait, et si les industriels eux mêmes réfléchissent à l’avenir, les Freenautes y vont également de leur analyse.