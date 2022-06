Abonnés TV by Canal : une chaîne importante ne sera plus incluse sans surcoût à partir de fin juillet

Et une chaîne incluse en moins pour les abonné Freebox avec TV by Canal. Science & Vie TV sera retirée des offres canal le 31 juillet prochain. Sa diffusion continue toutefois, mais il faudra payer pour en profiter.

Très populaire, la chaîne de Mediawan dédiée aux sciences va disparaître des offres Canal à compter du 31 juillet. Lancée en 2015, Science & Vie TV était incluse sans surcoût pour les abonnés Freebox avec TV by Canal depuis 5 ans. Une mauvaise nouvelle à l’heure où la filiale de Vivendi continue de retirer des canaux de ses offres sans les remplacer. La chaîne restera toutefois disponible sur le canal 207 sur les Freebox. Il faudra cependant désormais s’y abonner à la carte (1,49€/mois) ou souscrire à l’offre Bis Panorama + Replay des chaînes à 6.99€/mois, voire à Bis Premium à 9.99€/mois ou encore Bis Ultimum à 14.99€/mois.

ℹ️ La chaîne « Science & Vie TV » quittera les offres @canalplus le 31 juillet prochain. — 📌 Anaël (@anael_tw) June 24, 2022

Science et Vie TV propose des documentaires pour décoder les idées reçues, mais aussi des émissions informer des dernières innovations. Avec une programmation complète, la chaîne analyse les mutations de notre monde à travers différentes thématiques : science &techno, corps et santé, nature et environnement, science et société, espace, et mégastructures.

A noter que Mediawan prévoit en revanche de mettre fin à la chaîne Ultra Nature 4K disponible sur les Freebox ou encore de son service Science et Vie Junior.