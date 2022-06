Freebox : deux chaînes pionnières françaises vont disparaître d’ici la fin de l’année

Mediawan annonce la fin de la chaîne Ultra Nature 4K et de Science et Vie Junior d’ici fin 2022.

Lancée en 2018 sur la Freebox, la chaîne 4K Ultra Nature va disparaître d’ici la fin de l’année, a déclaré ce 20 juin Sonia Latoui, directrice des contenus de Mediawan Thematics dans une interview accordée à Satellifax. Retirée fin 2021 des Livebox d’Orange, mais toujours disponible sur les box de Free (canal 203) et Bouygues Telecom (123), la première chaîne documentaire en ultra HD native consacrée au monde animalier, à la découverte, au voyage et aux sports extrêmes, fait les frais d’une stratégie du groupe audiovisuel de Xavier Niel, Pierre Antoine-Capton et Matthieu Pigasse, laquelle vise à privilégier certaines chaînes et services au profit d’autres, qui seront stoppés.

Ce sera le cas également de Science & Vie Junior, dont le clap de fin est aussi prévu avant 2023. Plus qu’une chaîne linéaire, ce premier canal interactif lancé en 2016 sur les box des FAI prend la forme d’un service éducatif, pédagogique et personnalisé. S’appuyant sur la marque presse Science et Vie Junior, bien connue du jeune public pour expliquer les sciences de façon claire et attractive, cette chaine propose une playlist de programmes adaptée à chaque utilisateur en fonction de ses envies, de son niveau et du temps dont il dispose.