Canal+ suspend temporairement la diffusion d’une chaîne TV française pour adultes impliquée dans une affaire de viol

A l’heure où son propriétaire est accusé de complicité de viol et traite d’être humain en bande organisée, la chaîne Jacquie & Michel TV voit sa diffusion suspendue par son diffuseur, Canal+.

Michel Piron, propriétaire du célèbre site pornographique Jacquie et Michel ainsi que trois autres personnes ont été mis en examen le 17 juin selon Le Progrès, dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte il y a deux ans pour des faits supposés de proxénétisme, complicité de viol et complicité d’agressions sexuelles entre 2009 et 2015.

En réaction, et “compte tenu des éléments d’actualité concernant le groupe éditant la chaîne Jacquie & Michel TV, Canal+ a décidé d’en suspendre la diffusion dans l’attente d’informations complémentaires”, a fait savoir la filiale de Vivendi.

Lancée en 2020 dans certaines offres Canal+, mais aussi en option, cette chaîne propose chaque soir, une thématique différente à minuit suivie de scènes et programmes exclusifs. Figurent également des émissions spéciales pour découvrir les coulisses de l’univers Jacquie et Michel.

Jacquie & Michel TV est disponible sur le canal 222 et est incluse dans les offres “Intégrale”. Pour les autres, elle proposée en option à l’unité (6€/mois) ou via l’option +18 (16€/mois).