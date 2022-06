Amazon veut qu’Alexa puisse parler avec la voix des défunts

Un simple enregistrement pourrait permettre à l’assistant vocal d’Amazon d’adopter la voix d’un proche disparu.

Une idée qui fait réagir. Lors de la conférence annuelle re:Mars d’Amazon, le géant américain a dévoilé une fonctionnalité permettant à Amazon d’imiter une voix.

En effet, en téléchargeant un simple extrait de moins d’une minute, Alexa sera capable de synthétiser la voix en question et d’utiliser la même intonation. Une technologie se basant sur le machine learning et l’intelligence artificielle.

Dans une démonstration, le géant américain a mis en scène un enfant demandant à son enceinte connecté si sa grand-mère pouvait lui lire un livre. L’assistant parle alors avec une voix bien plus humaine, d’une grand-mère.

“Cela a nécessité des inventions où nous avons dû apprendre à produire une voix de haute qualité avec moins d’une minute d’enregistrement contre des heures d’enregistrement en studio” explique Amazon.

« La façon dont nous y sommes parvenus est de définir le problème comme une tâche de conversion vocale et non comme un chemin de génération de la parole. Nous vivons incontestablement l’âge d’or de l’IA, où nos rêves et la science-fiction deviennent réalité » reconnaît cependant Rohit Prasad, le vice-président et scientifique en chef pour Alexa en présentant la fonctionnalité.

Aucune information n’a cependant été communiquée concernant la date de lancement ou même si cette fonctionnalité serait disponible sur l’ensemble des appareils compatibles.

Source : TechCrunch