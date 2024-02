Combien de milliards d’euros Free a-t-il fait gagner aux Français ?

Xavier Niel vous pose la question : Free a fait économiser 7 milliards d’euros aux Français entre 2012 et 2014 grâce au lancement de Free Mobile, mais qu’en est-il 12 ans plus tard ?

Créé il y a 25 ans, Free a d’abord bouleversé le marché des télécoms en lançant en 1999 la première offre ADSL en accès illimité « gratuit » en France au prix de 29,99 euros par mois sans passer par France Télécom avant de casser les prix en 2012 sur le mobile, une révolution qui lui a donné le surnom de trublion. Aujourd’hui, l’opérateur tient toujours ses promesses en termes de pouvoir d’achat : “3 quinquennats sans toucher aux prix de nos forfaits mobiles, voilà une promesse à laquelle les Français peuvent croire”, s’est d’ailleurs félicité le 18 février dernier sur X , Thomas Reynaud, directeur général de la maison-mère Iliad.

Du pouvoir d’achat il y en a redonné beaucoup aux foyers français depuis sa création, lui qui se revendique aujourd’hui l’arme anti-inflation du secteur puisqu’il n’augmentera pas ses tarifs sur le mobile jusqu’en 2027, à contrario de ses concurrents qui aujourd’hui augmentent leurs prix et qui dans le passé, ont été condamné à un total de 442 millions d’euro millions d’euros d’amende pour «entente illicite» (gèle des parts de marché et échange d’informations confidentielles et stratégiques).

En 2014, soit deux ans après le lancement de sa révolution, Free Mobile avait fait économiser 7 milliards d’euros aux Français ans, selon une étude publiée par l’association de défense des consommateurs UFC-Que Choisir, qui s’inquiétait alors d’un retour en arrière. Xavier Niel, ne l’a pas oublié. En réponse à un post sur X autour de la question : “quelle est votre contribution à la société ?”, le fondateur de Free s’est appuyé sur l’étude de 2012 pour répondre : “Alors imaginez en 12 ans” a-t-il lancé. Alors selon vous, combien de milliards d’euros Free a-t-il fait économiser aux Français depuis 2012 ?

