Freebox : la nouvelle chaîne américaine gratuite TLC pousse Discovery Science vers la sortie, J-1 avant le lancement

Le logo et le nom de la chaîne TLC apparaissent désormais dans la zapliste de Freebox TV à la place de Discovery Science. Le lancement est prévu demain.

Dès ce lundi 26 février, la chaîne américaine TLC en version française débarquera gratuitement sur les Freebox Ultra, Delta, Pop, Révolution ou encore mini 4K, One et Crystal.

Dédiée à la télé-réalité, la vie quotidienne, la santé, la parentalité, les relations, et d’autres sujets comme la décoration et les rénovations d’habitats, elle viendra remplacer sur le canal 64 une autre chaîne du même groupe, Discovery Science, lancée il y a tout juste un an dans le bouquet basic de Freebox TV. Ce passage de relai est déjà entamé puisqu’en se rendant sur le canal dédié, le logo et le nom TLC apparaissent désormais à l’écran même si pour l’heure, les programmes de Discovery Science sont encore diffusés.

TLC cible principalement un public féminin. Attention, il ne faudra pas confondre avec une autre chaîne baptisée également TLC, disponible sur le canal 918 des Freebox. Il s’agit de la Télévision locale du Choletais, une chaîne de télévision locale française créée en 2010, émettant à destination de la ville de Cholet et de son agglomération, dans le département de Maine-et-Loire.

