Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : du positif pour certains abonnés et du négatif pour d’autres

Free lance 3 nouvelles chaînes X (Hustler, Redlight, Private ) ainsi qu’un nouveau pack et une promo. Plus d’infos…

Free offre les services de SVOD Insomnia, Kitchen Mania et Explore pendant 6 mois à ses abonnés Freebox Ultra, les abonnés en migration qui en profitaient déjà voit la gratuité remise à zéro. Plus d’infos…

Freebox Ultra : connecter un disque dur crée des interférences gênantes sur le WiFi 2,4 GHz et empêche des appareils de fonctionner.Plus d’infos…

Free offre Amazon Prime pendant 6 mois et Disney+ sans pub pendant 3 mois à ses abonnés Freebox Ultra Essentiel. Plus d’infos…

Free lance une nouvelle mise à jour d’Oqee sur Android : optimisation des performances, mise à jour l’illustration liée à un manque de contenus et nouveau design pour les pages détails. Plus d’infos…

De nouveaux contenus éclectiques débarquent gratuitement pour les abonnés Freebox et Free Mobile 5G sur Oqee Ciné comme des films de Francis Ford Coppola. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : récupérez un nouveau jeu PC gratuit. Il s’agit de Blade Assault un roguelite plateforme/action en 2D avec des graphismes en pixel art, se déroulant dans un monde de science-fiction désolé. Plus d’infos…

Abonnés Freebox Ultra, Pop et mini 4K : une nouvelle chaîne au sujet atypique est disponible gratuitement sur Pluto TV. Il s’agit de Robot Wars by Mech+, qui propose toutes les séries de Robot Wars (guerre de robots) britanniques, remasterisées en HD. Plus d’infos…