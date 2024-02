Free apporte des précisions sur l’autonomie et les capacités de son nouveau Wi-Fi de poche

Le Pocket Wi-Fi de Free affiche une autonomie de 24h et permet de connecter jusqu’à 10 appareils en simultané.

Inclus sur demande dans la nouvelle offre Freebox Ultra, le Pocket Wi-Fi de Free permet de bénéficier d’une connexion et de 200 Go en attendant d’être raccordé à la fibre mais aussi d’accéder gratuitement par la suite à une enveloppe de 50 Go de data chaque mois, idéal lors d’un déplacement professionnel, un voyage ou lors d’un déménagement. Ce Wi-Fi de poche offre ainsi un accès à internet en continu, où que vous soyez en France métropolitaine.

Pour proposer un accès à la 4G, le Pocket Wi-Fi intègre une carte SIM exclusivement utilisable avec l’appareil. Si les débits max ont d’ores et déjà été dévoilés soit 150 Mbps, l’autonomie ne l’était pas. C’est désormais le cas puisque Free annonce ce 21 février sur son portail que la batterie 1500 mAh de son galet 4G permet une utilisation “longue durée avec 24h d’autonomie”.

L’opérateur précise également qu’il est possible deconnecter plusieurs appareils en même temps, jusqu’à 10 en simultané, comme un smartphone, une tablette ou un ordinateur portable. Idéal pour les familles ou les groupes voyageant ensemble, sans avoir à se soucier du partage de données. Son “interface simplifiée vous permet de gérer vos connexions, de vérifier l’état de la batterie et de la connexion 4G”, souligne également le FAI. Pour suivre sa consommation mensuelle, Free invite ses abonnés Ultra et Ultra Essentiel à se rendre sur leur espace abonné. Le Pocket Wi-Fi est exclusivement conçu pour l’accès à Internet. Les appels, SMS et MMS ne sont pas inclus.

