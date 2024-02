Abonnés Freebox et Amazon Prime : récupérez un nouveau jeu PC gratuit

Un jeu nerveux et un univers de science-fiction au programme de la sélection Amazon Gaming de cette semaine.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Depuis aujourd’hui, un nouveau jeu est ajouté à la sélection disponible. Vous pouvez le récupérer dans les 33 prochains jours. Une fois cela fait, les jeux vous appartiendront et vous pourrez y jouer quand vous voudrez, même après cette période. Amazon Prime est inclus dans l’offre Freebox Delta et dans la nouvelle offre Freebox Ultra et offert pendant six mois pour les abonnés Freebox Révolution et Pop ainsi que pour les abonnés Freebox mini 4K ayant relié un forfait Free Mobile à leur offre fixe.

Vous pouvez ainsi essayer Blade Assault. Il s’agit d’un roguelite plateforme/action en 2D avec des graphismes en pixel art, se déroulant dans un monde de science-fiction désolé. Le jeu propose des commandes précises et réactives et des personnages attachants. Les personnages jouables disposent de diverses armes transformables qu’ils utilisent pour combattre leurs ennemis. Les armes peuvent être personnalisées davantage grâce aux « noyaux » et autres « améliorations de transformation » qui apparaissent de manière aléatoire pendant le jeu. À noter, ce titre a déjà été offert en août dernier, il est donc possible que vous l’ayez déjà dans votre bibliothèque.

Vous pourrez récupérer ce jeu sur Amazon Games. Pour en savoir plus sur la procédure à suivre, nous vous proposons un tutoriel vidéo.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox