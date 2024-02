De nouveaux contenus éclectiques et de qualité débarquent gratuitement pour les abonnés Freebox et Free Mobile 5G

Cette semaine sur OQEE Ciné : du sport, des anges, des soldats, un voyage dans le passé et un chien robot surdoué. Mais aussi une star de la semaine : Francis Ford Coppola.

Réservée aux abonnés Forfait Free 5G et aux abonnés Freebox avec service TV, la plateforme AVOD de Free, continue de s’étoffer chaque semaine avec déjà plus de 500 films et séries dans son catalogue. Ce 17 février, de nouveaux contenus font leur apparition, et force est de constater qu’il y en a pour tous les goûts, le tout gratuitement sur la chaîne 39 ou dans l’espace Vidéos/VOD de votre Player TV Freebox ou via l’application OQEE by Free disponible sur de nombreux supports.

Cette semaines et plus précisément ce vendredi 23 février, de nouveaux films débarquent et il y en aura pour tous les goûts. On commence avec Le Stratège qui retrace l’incroyable histoire vraie de Billy Beane, incarné par Brad Pitt, entraîneur d’une équipe de baseball de seconde zone qui n’a pas les moyens de recruter les meilleurs joueurs. Sa chance tourne quand il rencontre un expert en informatique interprété par Jonah Hill. Ensemble, ils vont former la meilleure équipe possible avec le plus petit budget grâce à un programme informatique basé sur les statistiques.

Lorsque Dieu, lassé de voir les hommes se détruire, envoie sa Légion, l’armée des Anges pour provoquer l’Apocalypse sur Terre, un petit groupe de personnes isolé dans un café perdu dans le désert devient le seul espoir de survie de l’humanité.

La star de la semaine n’est autre que Francis Ford Coppola, le réalisateur virtuose. Vous retrouverez Jardins de pierre qui propose une vision réaliste et sensible des répercussions de la guerre du Vietnam sur les militaires et les civils américains restés à l’arrière avec James Caan et Angelica Huston. Mais aussi la comédie enchantée Peggy Sue s’est mariée, dans laquelle l’irrésistible Kathleen Turner est propulsée dans son passé avec la possibilité de changer le cours de sa vie. Épousera-t’elle à nouveau son petit ami du lycée interprété par Nicolas Cage?

Dans A.R.C.H.I.E. chien robot, la vie d’Isabel, 15 ans, change le jour où elle rencontre un chien robot très convoité aux pouvoirs extraordinaires (et qui parle avec la voix de Michael J. Fox en VO!)… Une aventure à regarder en famille.

