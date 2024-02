Abonnés Freebox Ultra, Pop et mini 4K : une nouvelle chaîne au sujet atypique est disponible gratuitement sur Pluto TV

Après avoir proposé des combats officiels, des affrontements scénarisés, Pluto TV propose une nouvelle chaîne dédiée aux robots dans une arène.

La plateforme d’AVOD Pluto TV étoffe régulièrement son catalogue avec des chaînes variées, allant d’un flux dédié à un seul programme à des canaux centrés autour d’une thématique. Après avoir enrichi son offre avec deux chaînes dédiées respectivement au MMA et au catch il y’a un peu plus d’une semaine, c’est vers une nouvelle discipline moins connue et plutôt originale que Pluto nous dirige avec une chaîne venant de faire son apparition.

Il s’agit de Robot Wars by Mech+, qui propose toutes les séries de Robot Wars (guerre de robots) britanniques, remasterisées en HD. Vous pourrez ainsi découvrir des combats assez impressionnants entre plusieurs machines construites par des passionnés dans une arène et commentés par des spécialistes. La chaîne entend proposer les anciennes saisons, des classiques, mais aussi des épisodes inédits.

Très simple d’accès, sans aucune contrainte d’inscription, ce service propose des centaines de chaînes FAST sélectionnées par Pluto TV à travers le globe et plus d’une centaine en France. Ces dernières offrent une vaste gamme de contenus couvrant tous les genres (cinéma, séries, humour, téléréalité, crime/investigation, télévision classique, jeux télévisés, jeux vidéo et animés, musique, jeunesse, etc.), sans oublier qu’une section “à la demande” existe pour retrouver plus de 1000 films et séries à tout moment. Le service est disponible en mobilité mais aussi sur de nombreuses plateformes ou box Android comme la Freebox Pop et mini 4K ou encore l’Apple TV.

