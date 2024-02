Problèmes de fibre : la situation s’améliore, mais l’Arcep reste vigilante

L’autorité de régulation des télécoms a publié son nouvel observatoire de la qualité des réseaux fibre et juge que l’amélioration de la situation doit s’apprécier sur le long terme.

Face aux problèmes de malfaçons et d’entretien autour des réseaux fibre optique, l’Arcep a mis en place en juillet dernier un observatoire de la qualité des réseaux en fibre optique et collecte des informations auprès des opérateurs d’infrastructures (OI) et des opérateurs commerciaux (OC). Cela lui permet d’établir un taux de pannes (nombre de problèmes signalés par les OC à l’OI en charge du réseau par rapport au nombre de lignes du réseaux) et un taux d’échecs de raccordement chaque mois.

Après analyse de ces données, l’Arcep indique que les taux de pannes sont plutôt stables par rapport à juillet 2023, date du dernier observatoire, mais que les réseaux où ces incidents étaient les plus fréquents se sont améliorés. Cependant, les indicateurs sont susceptibles de subir des variations saisonnières, “l’arrêt temporaire des opérations de raccordement par les opérateurs commerciaux, notamment lorsque des opérations de remises en état sont engagées par les opérateurs d’infrastructure, peut également contribuer aux baisses observées”.

Concernant les incidents lors du raccordement, une amélioration est notée sur certains territoires, mais doit aussi se vérifier sur la durée. L’observatoire doit par ailleurs s’améliorer à termes, en intégrant des indicateurs permettant de mieux rendre compte de l’expérience des utilisateurs mais aussi de mesurer la qualité des processus industriels mis en oeuvre par les opérateurs commerciaux pour les raccordements.

L’opérateur d’infrastructure Altitude a pour sa part réagi à cet observatoire, du fait de son plan lancé l’année dernière pour remettre en état ses réseaux, y compris ceux racheté à Altice et causant des problèmes. L’observatoire de l’Arcep confirme, à son sens, les effets positifs des actions qu’il a mené avec ses investissements de plus de 21 millions d’euros sur les réseaux les plus accidentogènes.

