Orange, Free et Bouygues Telecom ont déposé une offre pour racheter les 2,3 millions d’abonnés de La Poste Mobile

Les enjeux se précisent, alors que l’opérateur virtuel est valorisé entre 600 et 750 millions d’euros.

Les 51% restants de La Poste Mobile sont actuellement dans le collimateur de plusieurs opérateurs. Si SFR en détient déjà 49%, d’après les informations des Echos, Iliad (Free), Orange et Bouygues Telecom ont dorénavant déposé des offres fermes pour racheter les parts restantes dans le MVNO et en prendre ainsi le contrôle.

Ces offres permettent ainsi de valoriser l’opérateur en entier entre 600 et 750 millions d’euros. Si aucun opérateur cité n’a souhaité faire de commentaires, il faut rappeler que l’acquisition de la Poste Mobile a tout de même des implications importantes pour le marché des télécoms.

Outre l’acquisition de 2.3 millions d’abonnés mobile, qui renforcerait fortement Free, Orange ou Bouygues Telecom, SFR de part son statut de fournisseur de réseau et de coactionnaire pourrait jouer les troubles-fête en appliquant un droit de véto et son droit de préemption qui lui permettrait de racheter en priorité les parts de son actionnaire. L’opérateur pourrait cependant également revendre ses 49% pour se désendetter, ce qui semble plus probable selon une source proche du dossier.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox