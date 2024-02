Iliad dépose une nouvelle marque, que prépare Free ?

Les théories commencent à affluer alors qu’une toute nouvelle marque et un site web liés à Iliad viennent d’être découverts.

Que cache Iliad derrière “Neerio” ? Cette mystérieuse marque a été repérée par un membre très actif de la communauté Free. Elle a été déposée auprès de l’INPI en janvier dernier et un nom de domaine “neerio.fr” site web, non-actif, a également été réservé par Scaleway, branche dédiée au Cloud de la maison-mère de Free en décembre 2023.

Si de nombreuses théories émergent sur les réseaux suite à cette découverte de Tiino-X83, on peut noter par exemple que la page INPI indique que cette marque pourra proposer, entre autres, des supercalculateurs ou des superordinateurs à intelligence artificielle. Iliad a d’ores et déjà un pied dans l’IA après avoir participé à la création de Kyutai, un laboratoire dédié à cette dernière. Le mystère reste cependant entier quant à l’utilité de cette marque et la disponibilité de ses produits à venir.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox