Un souci qui perdure malgré tout chez Free Mobile, la Freebox Ultra, une offre gagnant-gagnant ? … Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

L’offre Freebox Ultra profite à tout le monde

Incluse dans la nouvelle offre Freebox Ultra lancée fin janvier, Canal+ La chaîne en Live prend la forme d’un abonnement mensuel distinct souscrit directement auprès de la filiale de Vivendi sous réserve de ne pas être déjà abonné à Canal+. Il est par ailleurs possible depuis peu de passer à une autre offre Canal, pour un tarif préférentiel. Une solution qui permet ainsi à Canal d’engranger des abonnés, à Free de séduire avec sa proposition de la chaîne Canal+ en Live et aux abonnés de profiter des contenus. Encore faut-il en avoir l’usage, ou ne pas posséder une offre plus intéressante, mais réservée à certains.

Des solutions partielles pour un problème assez gênant

Beaucoup l’auront remarqué, Free Mobile a mis en place fin janvier une nouvelle méthode pour sécuriser l’accès à son espace abonné : la double authentification. Ce choix limité a suscité l’incompréhension mais aussi la colère de nombreux abonnés qui ont très vite demandé à ce que le code de la double authentification soit envoyé par mail comme par exemple quand son smartphone est bloqué et qu’il soit nécessaire de récupérer son code PUK sur son espace abonné ou lorsque la gestion d’un abonnement pour un membre de sa famille. Si pour le moment Free Mobile n’a pas répondu favorablement à toutes leurs requêtes, l’opérateur envoie toutefois un code par mail dans plusieurs cas de figure, lorsque la ligne est désactivée ou résiliée, mais aussi si la carte SIM est perdue ou désactivée à cause d’un défaut de paiement. Et ce n’est pas tout puisque l’opérateur vient d’apporter une évolution pour les abonnés aux forfait 5G qui ont activé l’option gratuite “forfait bloqué” pour empêcher toute communication hors-forfait . Ceux-ci reçoivent désormais par mail le code à saisir lors de la double authentification pour accéder à leur espace abonné. Cependant, le problème de la double authentification demeure pour certains abonnés, qui aimeraient voir une résolution.

La question des usages de la Freebox Ultra demeure…

Depuis la Freebox Révolution, Free intègre la fonctionnalité DECT dans ses box haut de gamme. Cela permet de connecter jusqu’à 8 combinés téléphoniques sans fil directement à la Freebox, pour passer et recevoir les appels fixe. Avec cette fonctionnalité il n’y a donc plus besoin de connecter de base à l’arrière de la Freebox. Mais, la fonctionnalité DECT n’est pas disponible sur la Freebox Ultra. Une autre fonctionnalité qui disparaît par rapport à la Freebox Delta, ce qui laisse chez certains Freenautes un arrière-goût amer, au point de déclarer que les plus grosses évolutions sont assez inutiles, notamment du point de vue des débits impressionnants en upload. Mais d’autres, comme kisskiss ont en tête plusieurs points sur lesquels la Freebox Ultra peut être très utile.

Max et Free, une négociation attendue par les Freenautes

C’est probablement la plateforme de SVOD la plus attendue sur le marché français, Max (anciennement nommée HBO Max) doit proposer de nombreux contenus plutôt alléchants en proposant des contenus issus de catalogues prestigieux comme Discovery, HBO, Warner etc mais aussi des compétitions sportives comme Eurosport. Longuement retardé, le service doit arriver en France juste avant les Jeux Olympiques de Paris et il serait possible de souscrire à une offre parmi trois propositions, dont une avec pub. Des négociations sont d’ores et déjà en cours avec des distributeurs et forcément, les Freenautes attendent un accord touchant les Freebox. A suivre…

Free est-il devenu un opérateur comme les autres ?

Si la Freebox Ultra avait clairement constitué une proposition hors-concours, tant de par son contenu que par son prix, notre récent comparatif montre que l’offre Ultra Essentiel vient se battre à armes égales, mais reste clairement alléchante. Du fait de sa proposition initiale, à savoir se concentrer sur le principal d’une box, l’offre en services peut paraître un peu chiche par rapport à des concurrents comme SFR ou Bouygues Telecom. Mais en termes d’offre de TV, elle est devant la concurrence, tout comme c’est le cas sur les débits et même sur certains accessoires mis à disposition. Cependant, pour certains abonnés, les deux nouvelles offres de Free, chères et peut être un peu moins “geek” font de l’opérateur un FAI “comme les autres”. De quoi forcément lancer le débat.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox