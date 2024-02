Canal+ permet désormais aux abonnés Freebox Ultra de migrer vers 3 offres plus complètes à prix Free

Les abonnés Freebox Ultra peuvent à présent upgrader leur offre incluse “Canal+ La chaîne en Live”, vers d’autres offres Canal+ avec une remise de 15,99€/mois directement depuis l’espace client de Canal+.

Incluse dans la nouvelle offre Freebox Ultra lancée fin janvier, Canal+ La chaîne en Live prend la forme d’un abonnement mensuel distinct souscrit directement auprès de la filiale de Vivendi sous réserve de ne pas être déjà abonné à Canal+.

Si lors de son activation via l’application Canal+ du Player TV 4K de Free, il était possible pour les abonnés Freebox Ultra de sélectionner une offre supérieure directement avec une remise de 15,99€/mois, la migration n’était plus proposée par la suite.

La filiale de Vivendi a finalement annoncé que la fonctionnalité permettant de changer d’offre devait arriver le 15 février sur “l’Espace Client” sans préciser s’il s’agissait du sien ou celui de Free. Si aujourd’hui aucune évolution dans ce sens n’est à noter sur l’espace abonné Freebox, le changement d’offre est en revanche à présent disponible sur celui de Canal+.

Pour y accéder, il faut passer par myCanal, et se rendre dans la rubrique “Mon compte” puis “Accéder à l’espace client”. A partir de là, il suffira de cliquer sur “créer un compte”avant d’accéder à la section “Abonnés TV by Canal avec Free”. Les identifiants Freebox seront alors demandés.

Les abonnés Freebox Ultra peuvent changer d'offre Canal et bénéficier des tarifs réduits. #FreeboxUltra pic.twitter.com/MjiE8r9B8x — Hackoris 🇫🇷 (@Hackoris) February 15, 2024

Sur l’espace client de Canal+, trois offres enrichies sont désormais proposées sans réabonnement. La première intègre la chaîne cryptée et 6 autres chaînes comme Canal+ Box Office, Grand Ecran, Sport 360, Docs, Séries, Kids, mais aussi les contenus d’Apple TV+ et myCanal pour seulement 7€/mois au lieu de 22,99€/mois.

La seconde offre proposée est Canal+ Ciné Séries pour 19€/mois mois au lieu de 34,99€ avec en plus Disney+, Netflix, OCS, Canal+ Séries, Paramount+ ou encore les chaînes Ciné+.

Enfin, les abonnés Freebox Ultra peuvent également upgrader leur offre vers Canal+ Sport au même prix que la formule précédente, laquelle inclut cette fois notamment BeIN Sports, DAZN, les chaînes Canal+ Sport, Canal+ Foot, Canal+ Sport 360, Golf+, Foot+ et Multisports 1.

En cas de résiliation ou de modification de abonnement Freebox Ultra, l’abonnement mensuel à Canal+ La chaine en live sera uniquement accessible via myCanal et payé directement auprès du groupe au tarif hors promotion de 15,99€/mois.

