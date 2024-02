Free intègre une nouvelle rubrique dans son espace abonné Freebox

Free regroupe désormais les différentes migrations qu’il propose dans une seule et même section.

Après avoir lancé ses nouvelles offres Freebox Ultra et Essentiel le 30 janvier dernier, Free procède à une légère réorganisation de son espace abonné Freebox pour plus de clarté. Dans la rubrique “Mon Abonnement”, l’opérateur vient ainsi d’intégrer une nouvelle catégorie baptisée “Changer mon offre”. C’est ici que ses abonnés retrouveront les différentes migrations proposées. Par exemple, un abonné Freebox Pop a la possibilité de migrer vers l’offre Freebox Ultra, Delta ou Pop avec TV by Canal.

Il est utile de rappeler que les migration vers la Freebox sont momentanément indisponibles comme celles vers l’offre Delta+ Player Pop.

