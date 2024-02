Freebox Ultra : découvrez l’unboxing du Pocket Wifi en vidéo

Emmener votre connexion avec vous grâce au Pocket Wifi.

Le Pocket Wifi est le petit galet qui vous permet de vous connecter à Internet partout. Il est inclus dans l’abonnement Freebox Ultra, il suffit de le demander lors de l’inscription. Et pour ceux qui ont migré vers la Freebox Ultra, ce Pocket Wifi est disponible sur l’espace abonné. Il est facturé 10€ à la commande et sera à votre disposition tout au long de votre abonnement, vous permettant de bénéficier de 50 Go de data par mois. Il est également possible d’utiliser, en partie, avec le Player Pop.

Ce petit module se glisse très simplement dans une poche et peut être emmené facilement lors de vos déplacements. Il est complètement autonome puisqu’il dispose d’une batterie ; il n’est donc pas nécessaire de le laisser branché pour l’utiliser. Nous vous proposons de découvrir ce petit gadget qui peut s’avérer très utile dans cette vidéo d’unboxing que nous avons réalisée aujourd’hui :



