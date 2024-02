On a testé : est ce que le Player Freebox Pop fonctionne avec le Pocket Wifi, pour l’utiliser lors des déplacements ?

Le Player Pop fonctionne en partie lorsqu’il est utilisé avec le Pocket Wifi.

Avec l’abonnement Freebox Ultra, chaque abonné bénéficie d’un Pocket Wifi qui lui permet de disposer d’une connexion internet dès la souscription à l’offre (200 Go le premier mois) et de pouvoir s’en servir tout au long de son abonnement (50 Go chaque mois).

Nous avons donc essayé de connecter le Player Pop, livré avec la Freebox Ultra sur demande, avec le Pocket Wifi, qui permet d’avoir un point d’accès wifi lors de vos déplacements. Et cela fonctionne !… mais uniquement en partie. En effet, le Player Pop peut être connecté au Pocket Wifi, et permet donc de bénéficier de l’environnement Android TV sur n’importe quel téléviseur, y compris l’accès à l’interface OQee, ce qui peut être utile lorsque l’on part en vacances, par exemple.

Cependant, tous les services ne sont pas accessibles. En effet, même s’il est possible d’avoir accès à OQee, Free bloque le flux des chaînes linéaires, avec un message d’erreur qui indique qu’il s’agit d’un problème avec le DHCP. Mais les autres services sont bien accessibles, comme le replay ou les services de streaming par exemple, aussi simplement que si vous étiez à la maison.

message d’erreur sur OQee lorsque l’on veut visionner une chaîne linéaire sur le Player Pop connecté au Pocket Wifi

Alors quelle solution pour avoir accès aux chaînes linéaires ?

Plusieurs autres possibilités s’offrent aux abonnés pour accéder aux chaines linéaire. La première est l’application myCanal, incluse pour les abonnés Freebox Ultra, mais là encore, selon nos tests, l’accès est impossible. Mais ce n’est pas le cas d’autres applications d’IPTV. Ainsi, nous avons testé Molotov TV, que l’on peut également installer sur le Player Pop, et celle-ci fonctionne complètement, y compris avec les chaînes linéaires.

Précisons qu’il s’agit d’un test à la date d’aujourd’hui et comme pour d’autres services de la Freebox Ultra, il est possible qu’il faille attendre une mise à jour de Free pour que OQee soit complètement fonctionnelle, mais d’ores et déjà, vous pouvez emporter votre Pocket Wifi et votre Player Pop pour disposer de services audiovisuels sur n’importe quel téléviseur lorsque vous êtes en déplacement. dans tous les cas, les abonnés dispose également de l’application OQee by Free sur téléphone, ordinateur ou TV connectées, avec l’accès aux chaînes linéaires.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox