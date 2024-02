Max, le service d’HBO, arrivera en France avant les JO avec plusieurs offres dont une avec pub

Max sera disponible prochainement en France et déclinées en trois versions, intégrant une dizaine de chaînes dont Eurosport.

C’est probablement la plateforme de SVOD la plus attendue sur le marché français, Max (anciennement nommée HBO Max) doit proposer de nombreux contenus plutôt alléchants en proposant des contenus issus de catalogue prestigieux comme Discovery, HBO, Warner etc mais aussi des compétitions sportives comme Eurosport. Longuement retardé, le service doit arriver en France juste avant les Jeux Olympiques de Paris et il serait possible de souscrire à une offre parmi trois propositions, selon les informations de NPA Insight.

Ainsi, un lancement est prévu avant le 26 juillet prochain avec trois offres dont une proposant un tarif moins élevé que les autres en échange de publicités. Si pour l’heure les tarifs appliqués en France ne sont pas connus, les offres actuellement proposés aux États-Unis oscillent entre 9.99€$/mois (avec publicité) et 19.99$/mois (4 écrans, 4K UHD Dolby atmos…).

Des discussions sont d’ores et déjà en cours avec des distributeurs pour proposer le service, il reste à voir si des opérateurs comme Free ou Orange réussiront à distribuer le service en l’intégrant à leurs offres fixe, soit gratuitement soit en option comme c’est le cas par exemple pour Netflix sur la Freebox Ultra. Pour l’heure, la majorité des contenus proposés par le groupe Warner Discovery sont proposés en SVOD via le Pass Warner, qui est disponible sur Amazon Prime pour 9.99€/mois.

