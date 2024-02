Abonnés Freebox et Amazon Prime : deux nouveaux jeux PC gratuits à récupérer

Enquête et destruction survitaminée au programme de la sélection Amazon Gaming de cette semaine.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Depuis aujourd’hui, deux nouveaux titres ont été ajouté à la sélection disponible. Vous pouvez les récupérer dans les 33 prochains jours. Une fois cela fait, les jeux vous appartiendront et vous pourrez y jouer quand vous voudrez, même après cette période. Amazon Prime est inclus dans l’offre Freebox Delta et dans la nouvelle offre Freebox Ultra et offert pendant six mois pour les abonnés Freebox Révolution et Pop ainsi que pour les abonnés Freebox mini 4K ayant relié un forfait Free Mobile à leur offre fixe.

Dans Criminal Archives: Alphabetic Murders – CE, Melinda Watson, une agent de police locale, vous demande de l’aide sur une affaire. Vous vous mettez au travail sur l’affaire et trouvez rapidement de nouveaux indices qui relient les trois victimes. C’étaient des connaissances, ou du moins des associés en affaires. Plus on avance, plus il devient évident que ces meurtres sont loin d’être le fruit du hasard. Vous voyez un homme masqué entrer par effraction au domicile de l’une des victimes pour voler ses documents. Sa femme Norma est choquée et dit qu’elle ne savait même pas que son mari avait des papiers aussi importants.



Ce jeu est disponible via la plateforme Legacy Games. Il vous suffit de télécharger le launcher depuis le site de la plateforme et de vous créer un compte. Une fois ce dernier installé, récupérez le jeu depuis la page Prime Gaming dédiée. Un code vous est alors indiqué, il vous suffit de le copier-coller sur cette page en vous connectant à votre compte. Une fois cela fait, vous pourrez jouer au jeu directement depuis le launcher.

Tempest 4000 est un tube shooter bourré d’action et visuellement époustouflant, inspiré du célèbre jeu d’arcade, Tempest. Développé par le concepteur de jeu légendaire Jeff Minter, Tempest 4000 reste fidèle au gameplay frénétique de l’original et vous place aux commandes du puissant vaisseau spatial The Claw (La Griffe), équipé pour détruire les redoutables créatures et autres obstructions sur votre chemin au moyen de rafales de tirs sur des prismes géométriques aux couleurs vives.

Pour savoir comment récupérer ce jeu sur la plateforme Amazon Games, vous pouvez suivre notre tutoriel ou regarder notre vidéo vous expliquant comment faire.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox