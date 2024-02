Abonnés Freebox : de nouvelles promotions pour plusieurs Smart TV 4K

Si vous avez besoin d’un nouveau téléviseur, plusieurs modèles de Samsung sont actuellement en promotion sur l’espace abonné Freebox.

Outre le seul modèle OLED de la boutique Freebox, Free propose plusieurs réductions sur l’ensemble des modèles proposées sur l’espace abonné Freebox, avec des remises immédiates allégeant directement la facture ou des offres de remboursement.

Ainsi, vous pouvez acquérir un modèle QLED de Samsung (Q60C) en bénéficiant d’une offre de remboursement à la commande. Cette dernière est de 100€ sur les versions 65 et 55 pouces et de 50€ sur la version 43″, plus petite et valable jusqu’au 7 mars. Ces modèles sont un peu plus onéreux, avec une valeur oscillant entre 579€ et 979€, que vous pourrez étaler sur 30 mois avec une première commande plus ou moins élevée et des mensualités. Il est bien sûr possible de tout régler d’un seul coup.

Pour ceux désirant un smart TV de très grande taille, le modèle Crystal UHD CU7105 dans sa version 85 pouces bénéficie d’une remise immédiate de 200€. Il vous coûtera ainsi 539€ à la commande puis 31.99€/mois.

Tous les modèles commercialisés dans la boutique disposent d’Oqee pré-installée pour bénéficier de ses chaînes Freebox directement sur votre téléviseur. Pour en savoir plus sur la possibilité d’accéder à cette boutique de Smart TV, nous avons réalisé un tutoriel vidéo vous expliquant tout en détail.

