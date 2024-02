Free Mobile lance une évolution rassurante pour certains de ses abonnés

Double authentification à l’espace client : critiqué pour proposer uniquement l’envoi d’un code par SMS, Free Mobile envoie désormais un mail dans plusieurs cas de figure.

Beaucoup l’auront remarqué, Free Mobile a mis en place fin janvier une nouvelle méthode pour sécuriser l’accès à son espace abonné : la double authentification.

Ainsi, un client Free Mobile désirant se connecter à son compte doit dorénavant saisir ses identifiants puis entrer un code envoyé quasi-exclusivement par SMS.

Ce choix limité a suscité l’incompréhension mais aussi la colère de nombreux abonnés qui ont très vite demandé à ce que le code de la double authentification soit envoyé par mail comme par exemple quand son smartphone est bloqué et qu’il soit nécessaire de récupérer son code PUK sur son espace abonné ou lorsque la gestion d’un abonnement pour un membre de sa famille.

Si pour le moment Free Mobile n’a pas répondu favorablement à toutes leurs requêtes l’opérateur envoie toutefois un code par mail dans plusieurs cas de figure, lorsque la ligne est désactivée ou résiliée, mais aussi si la carte SIM est perdue ou désactivée à cause d’un défaut de paiement.

Et ce n’est pas tout puisque l’opérateur vient d’apporter une évolution pour les abonnés aux forfait 5G qui ont activé l’option gratuite “forfait bloqué” pour empêcher toute communication hors-forfait . Ceux-ci reçoivent désormais par mail le code à saisir lors de la double authentification pour accéder à leur espace abonné, révèle Busyspider dont l’information est confirmée par Free. Cela leur évitera de se retrouver bloqués lors de leurs déplacements à l’étranger, ils pourront donc accéder à leur espace abonné pour désactiver leur option peu importe où ils se trouvent.

Activer cette option bloque en effet tous les appels, SMS et MMS vers les numéros spéciaux payants ainsi que le roaming et les communications payantes vers et à l’international ou les DROM-COM.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox