Freebox Ultra : la course aux meilleurs débits est lancée, les 8 Gbit/s déjà franchis par des abonnés

Dépasser de très peu les 8 Gbit/s en download sur la Freebox Ultra c’est possible. Des abonnés battent des records de vitesse avec la nouvelle box ultra puissante de Free.

Mais pour quoi faire certains penseront alors que d’autres y verront la satisfaction de battre des records de vitesse, moins dangereux et surtout plus légal qu’au volant d’une voiture.

Lancée le 30 janvier dernier, la nouvelle Freebox Ultra s’installe désormais dans le salon des abonnés qui ont décidé de mettre le grappin sur la bête de course de Free. C’est aussi l’occasion pour eux de mettre en place une configuration optimale pour atteindre les meilleurs débits possibles en acquérant si ce n’est pas le cas une carte réseau adaptée ou encore un adaptateur SFP+.

Si les premiers tests de débit se sont montrés à la hauteur des espérances, certains abonnés se livrent aujourd’hui bataille sur les réseaux sociaux, dépassant parfois même les 8 Gbit/s en download et atteignant quasiment le débit max en upload.

Quelques personnes m'ont demandé de faire un Speed Test sur nPerf.#freeboxultra pic.twitter.com/y8MnLzgbmM — AzROD (@Azrod29150) February 13, 2024

Un abonné Freebox Ultra a ainsi atteint un débit descendant de 8,088 Gbit/s et montant de 7,753 Gbit/s. Pour réussir cette prouesse, @Azrod29150 a indiqué : “mon ordinateur est relié directement en fibre optique au port SFP+ 10G de la box, il est équipé également d’une carte réseau capable de gérer les 10 Gbit.

En lançant la nouvelle Freebox Ultra, son fondateur Xavier Niel, a voulu frapper fort et l’assurait : cette nouvelle génération de Freebox est la plus puissante jamais créée par Free, et surtout elle propose des vitesses jamais vues dans une offre grand public avec des débits de 8 Gbits/s symétriques atteignables partout en France, en tout cas sur les 35 millions de prises éligibles aux offres fibre de l’opérateur.

