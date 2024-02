Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : des évolutions, réglages et blocages pour les abonnés

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Canal+ permet désormais aux abonnés Freebox Ultra de migrer vers 3 offres plus complètes à prix Free, pour 7€ ou 19€ de plus au lieu de 22,99€ et 34,99€. On retrouve notamment Canal+ Ciné Séries et Canal+ Sport. Plus d’infos…

Les abonnés Freebox et Free Mobile 5G peuvent désormais accéder à OQEE dans l’UE sur de nouveaux supports comme Apple TV, et Samsung TV. Plus d’infos…

Free arrête “momentanément” les migrations vers la Freebox Pop. Plus d’infos…

C’est gratuit et nouveau sur Oqee Ciné pour les abonnés Freebox et Free Mobile 5G : les films Sex Tape, L’Enjeu, Les Chimpanzés de l’espace et Profession: reporter, débarquent. Tout comme la série jeunesse Esprit fantômes. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : deux nouveaux jeux PC gratuits à récupérer, à savoir Criminal Archives: Alphabetic Murders et Tempest 4000. Plus d’infos…

Free intègre une nouvelle rubrique dans son espace abonné Freebox. Baptisée “changer mon offre”, elle regroupe les différentes migrations proposées. Plus d’infos…

Freebox Ultra : Il n’est plus possible de commander directement le répéteur Wi-Fi 7 inclus pour les nouveaux abonnés. Il faudra désormais passer par la case Espace Abonné après activation de la ligne. Plus d’infos…

Free lance une nouveauté sur son application d’Espace Abonné Freebox, l’accès à votre messagerie vocale. Plus d’infos…