Freebox Ultra : la chaîne Canal+ en Live sera prochainement disponible sur l’Apple TV 4K et pas seulement sur le Player TV inclus

Interpellé par un Freenaute sur X, l’assistance Freebox assure que Canal+ La chaîne en Live sera bientôt accessible depuis l’Apple TV 4K.

Une limitation gênante qui devrait être en partie levée. Lancée le 30 janvier dernier, la Freebox Ultra se démarque par une armada de services inclus comme Netflix et Disney+ avec pub, Amazon Prime, TV by Canal, Universal+, Cafeyn et pas seulement puisque pour la première fois en France, un opérateur inclut la chaîne cryptée dans ses offres. En effet, Free intègre sans surcoût Canal+ La chaîne en Live, sans replay. Seul ombre au tableau, cette offre exclusive est seulement accessible depuis le Player Pop, rebaptisé Player TV Free 4K, seul boîtier TV proposé avec l’abonnement Ultra. Il est donc impossible d’y accéder depuis un autre support d’Oqee ou via le Player Devialet de la Freebox Delta mais aussi tout autre décodeur de l’opérateur.

Prochainement sur l’Apple TV 4K

Si pour le moment, il est nécessaire pour les abonnés Ultra de choisir le Player TV Free 4K pour profiter de la chaîne cryptée sans surcoût, la situation devrait évoluer à l’avenir. Selon l’assistance Free sur X, l’activation de Canal+ La chaîne en Live sera prochainement disponible sur l’Apple TV 4K. Cela tombe plutôt sous le sens puisque l’opérateur prévoit de proposer le boîtier de la firme de Cupertino à ses abonnés Freebox Ultra

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox