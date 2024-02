Free arrête momentanément les migrations vers la Freebox Pop

Free ne permet pas actuellement de migrer vers sa Freebox Pop et privilégient les nouveaux abonnés.

Encore un problème de stock ? Les abonnés Freebox Révolution, mini 4K, One ou Crystal désireux de migrer aujourd’hui vers la Freebox Pop devront prendre leur mal en patience. Sur leur espace abonné, Free les informations que la migration vers sa box de milieu de gamme est “momentanément indisponible”, sans plus d’explications. L’hypothèse de la gestion de stock de Player Pop rebaptisé Player TV Free 4K n’est pas à exclure bien que l’opérateur ne communique pas sur la raison de cet arrêt des migrations.

Lancée le 30 janvier dernier, la Freebox Ultra est proposé avec le boîtier TV de la Freebox Pop, les stocks s’écoulent donc désormais en toute logique plus rapidement. A ce propos, lorsqu’un abonné Freebiox tente de migrer cette fois vers la Freebox Delta avec Player TV Free 4K, le message est beaucoup plus clair : “En raison du succès de la Freebox Delta avec Player TV Free 4K, le changement pour cette offre est temporairement indisponible. Rassurez-vous, dès que la situation le permettra vous pourrez à nouveau le demander dans votre Espace Abonné.” L’indisponibilité semble donc bel et bien provenir du boîtier TV et non du serveur. Afin de gérer au mieux ses stocks, Free privilégient les nouveaux abonnés.

