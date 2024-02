Free lance une nouvelle mise à jour d’OQEE sur iOS et Apple TV

L’application TV de Free corrige les bugs.

Dans une nouvelle version 2.2 de l’application TV OQEE by Free déployée le 13 février, les développeurs ont annoncé avoir corrigé un bug gênant. Lors de la lecture d’un contenu à la demande, la progression n’était pas sauvegardée lors de la fermeture du lecteur vidéo, ce dysfonctionnement est désormais de l’histoire ancienne. Dans le même temps, une autre mise à jour 2.2 a été lancée sur les Smart TV Samsung intégrant les Favoris, une nouvelle fonctionnalité qui vous permet d’accéder à vos chaînes favorites en quelques clics. Les performances de l’application ont également été optimisées. Un autre bug rencontré sur la version web Oqee a également été résolu, certains abonnés voyaient apparaître la proposition de saisie automatique de leur carte bancaire en cliquant sur la nouvelle barre de recherche.

Proposée sans surcoût aux clients Freebox et aux abonnés au forfait 250 Go de Free Mobile, l’application donne accès à 220 chaînes TV en direct incluses et à de nombreux replay, ainsi qu’à certaines fonctionnalités avancées (contrôle du direct, start-over, etc…). Elle donne aussi la possibilité d’enregistrer sur le cloud des programmes ou encore d’accéder directement à Oqee Ciné et son catalogue de plus de 500 films et séries.

