Freebox Ultra : accéder à Canal+ en Live inclus, ce n’est pas automatique, on vous explique comment faire

Pour bénéficier de la chaîne Canal+ intégrée à l’offre Freebox Ultra, il vous faut activer l’offre depuis votre player, Univers Freebox vous propose un tuto pour réaliser l’opération.

Un tutoriel qui peut s’avérer bien utile si vous souhaitez profiter de Canal+. L’offre Freebox Ultra comprend en effet l’accès à la chaîne Canal+ en Live (sans replay) depuis Oqee, uniquement sur le player Pop pour l’instant, bien qu’une intégration sur Apple TV soit prévue. De quoi profiter des dernières sorties cinéma mais aussi d’émissions produites par la filiale de Vivendi et de diverses compétitions sportives en direct sur le canal 4 d’Oqee.

Cependant, pour en profiter, il est nécessaire de souscrire un abonnement Canal dédié, qui ne vous sera pas facturé tant que vous êtes abonnés Freebox et que vous pouvez résilier ensuite à tout moment. Si vous souhaitez continuer de profiter de Canal+ malgré tout, une fois l’abonnement Freebox résilié, il sera possible de le faire via un myCanal. De même, il est impératif pour l’heure de disposer du player Pop (TV 4K) de Free.

Pour activer l’option incluse, il suffit de se rendre sur Canal+ depuis Oqee ou en cliquant sur le bouton dédié sur votre télécommande Pop. Il vous est alors proposé plusieurs offres disponibles, mais celle qui nous intéresse ici est l’offre “Canal+ en Live”.

Cliquez dessus avec votre télécommande et activez l’offre, il vous faudra au choix saisir votre propre IBAN (bien que rien ne vous soit prélevé dans l’immédiat, cela est une simple manière de souscrire l’abonnement) ou d’autoriser le transfert de votre IBAN détenu par Free. Nous optons pour cette solution là par facilité, saisir un IBAN complet via la télécommande serait assez fastidieux.

Vérifiez les informations affichées sur votre écran une fois cela fait, à savoir l’IBAN, le numéro de téléphone ou l’adresse email puis validez. Il ne vous rester plus qu’à activer les chaînes, puis cliquez sur “mise à jour”.

Votre abonnement est ainsi créé, mais selon nos propres constatations, l’activation peut prendre assez longtemps avant d’accéder directement à la chaîne. Si “plusieurs minutes” sont annoncées à l’écran, comptez potentiellement quelques heures.

Vous recevrez également un email confirmant la création de votre abonnement et proposant de créer un mandat de prélèvement. Il n’est cependant pas nécessaire de le faire pour bénéficier de l’accès à la chaîne. Nous vous conseillons de conserver votre mail précieusement, il contient le numéro de client Canal+ qui vous est attribué et pourrait être utile en cas de problème.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox