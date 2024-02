Free lance une nouveauté sur son application d’Espace Abonné Freebox

L’application de gestion de compte pour les abonnés Freebox bénéficie d’une nouvelle mise à jour sur Android et iOS.

Après avoir intégré la Freebox Ultra à son application “Freebox-Espace abonné”, Free en déploie une nouvelle version sur le Play Store et l’App Store. Cette dernière facilite l’accès à l’assistance Free Proxi, mais ajoute surtout un accès à votre messagerie téléphonique.

Pour cela, il vous suffit de vous rendre dans la section abonnement et de cliquer sur “messagerie vocale”, vous pourrez ainsi écouter un message, le télécharger, le supprimer ou rappeler directement votre interlocuteur. Les messages sont triés du plus récent au plus ancien.

L’application Freebox – Mon Espace Abonné permet à tout moment de gérer et comprendre ses factures, de vérifier et modifier ses informations personnelles, ou encore d’accéder à ses codes Wi-Fi. La rubrique Assistance permet d’accéder à Free Proxi et ainsi discuter avec un conseiller de proximité par messagerie. Il est également possible d’acheter une Smart TV Samsung ou de commander un répéteur WiFi.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox