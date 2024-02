La Freebox Ultra va se faire “démonter” et Xavier Niel le veut bien

Après la Freebox Pop et la Freebox Ultra mais aussi les box haut de gamme d’Orange, SFR et Bouygues Telecom, la chaîne YouTube très pointue Deus Ex Silicium va décortiquer et analyser en profondeur la nouvelle bête de course du marché grand public des télécoms : le serveur Freebox Ultra. Le fondateur de Free lui a donné son approbation.

Quand Xavier Niel envoie la Freebox Ultra à un expert et lui souhaite “un bon décorticage”… cela donne envie de voir la suite et surtout le verdict final ! Fort de ses 318 000 abonnés sur Youtube, la chaîne Deus Ex Silicium va désosser, puis effectuer une batterie de mesures et des analyses ultra détaillées de l’électronique de la nouvelle Freebox Ultra, “et dans la mesure du possible connectée à une fibre Free pour être en condition réelle”, a t-il annoncé ce 14 février sur son compte X.

Tout est parti d’un pari lancé à Xavier Niel en marge du lancement du nouveau bébé de Free le 20 janvier dernier.

Les gens, je crois que nous avons notre réponse 😉

Xavier Niel m'autorise donc à faire un décorticage et une analyse technique du hardware de la Freebox Ultra, sans restriction et en toute objectivité. J'attends maintenant de la recevoir. pic.twitter.com/fiAePw74XI — Deus Ex Silicium (@dexsilicium) February 1, 2024

Cette chaîne spécialisée dans l’électronique numérique et produite par un ingénieur en micro-électronique a alors demandé au fondateur de Free si elle pouvait décortiquer et analyser le hardware de la Freebox Ultra “sans restriction et en toute objectivité”. Geek et pirate de la première heure, Xavier Niel a répondu sans surprise positivement avant de tenir parole puisque deux semaines plus tard, le laboratoire de Deus Ex Silicium a reçu comme prévu le serveur Ultra 8 Gbits/s symétriques et WiFi 7 de Free. Le tout accompagné d’un message de Xavier Niel lui-même : “bon décorticage”.

Je confirme, Xavier Niel a tenu sa promesse, la Freebox Ultra est arrivée au labo.

Donc dans les semaines à venir, il y aura un épisode de tests, mesures et analyse de son électronique, et dans la mesure du possible connectée à une fibre Free pour être en condition réelle 😉 pic.twitter.com/gCy3dJCT4y — Deus Ex Silicium (@dexsilicium) February 14, 2024

circuits intégrés, microscopie, ordinateurs, instruments de mesure et d’électronique “vintage” n’en est pas à son premier coup d’essai puisque il a déjà analysé sur toutes ses coutures la Freebox Pop mais aussi la Freebox Delta qui “ Cet expert entechnologiquement parlant, surclasse toutes les autres et de loin”, concluait-il l’année dernière.

