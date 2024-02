Face à TF1+, une nouvelle plateforme M6+ va débarquer prochainement avec des nouveautés technologiques

Dans une interview accordée au Figaro, Nicolas de Tavernost annonce son départ du groupe M6. Avant de partir, il dévoilera en mars son dernier plan d’accélération avec une nouvelle plateforme de streaming baptisée M6+.

A la tête du groupe qu’il a créé il y a 37 ans, Nicolas de Tavernost quittera M6 fin avril et passera le relai à David Larramendy à la présidence du directoire. À l’occasion des résultats annuels de ce géant de l’audiovisuel privé en France dévoilés ce 13 février, le patron de M6 a accordé un entretien au Figaro au cours duquel il explique son choix de rendre les clefs du camion, tout en abordant les projets en cours.

Mettant en exergue un résultat net de 234,1 millions d’euros en 2023, en hausse de 45% par rapport à 2022, Nicolas de Tavernost se félicite également des audiences des chaînes en clair de M6 après trois années agitées et malgré un chiffre d’affaires publicitaire en baisse.

A ses yeux, les fondamentaux sont bons avec des programmes forts et ancrés comme Pekin Express ou Top Chef, sans oublier “la formidable évolution positive du streaming, avec plus d’un million de personnes par jour sur 6Play et une augmentation de plus d’un tiers des vidéos vues et d’heures consommées depuis le début de l’année. Linéaire et non-linéaire, qui sont les deux piliers du groupe, constituent un ensemble très solide”, déclare-t-il.

Mais M6 est-il suffisamment armé face à TF1 et sa nouvelle plateforme de streaming TF1+ lancée en janvier ? A cette question, le futur ex-PDG du groupe M6 répondu sans ambages, la riposte est prête : “Nous avons élaboré un plan, que nous dévoilerons le 6 mars, autour d’une nouvelle plateforme, baptisée M6+ ; nous avons attendu la définition des SIG, d’une part, le renforcement des acquisitions de programmes, d’autre part, pour présenter notre plan d’accélération, qui comportera par ailleurs des nouveautés technologiques grâce à notre filiale européenne de technologie Bedrock. Ce plan va s’appuyer sur les grands succès actuels de 6Play et je ne doute pas que le groupe M6, qui a été le premier à lancer le streaming, en 2008, sera coleader sur le marché AVOD“. Le rendez-vous est pris.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox