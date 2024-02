Google veut renforcer son écosystème avec des fonctionnalités multi-appareils pour Android

Pour rattraper son retard sur Apple, Google va lancer des fonctionnalités pour améliorer la liaison entre plusieurs appareils sous Android.

Les utilisateurs sont les premiers à le dire, l’écosystème mis en place par Apple est puissant. Google en est conscient et souhaite rattraper son retard à ce sujet. En effet, l’expert Android AssembleDebug à découvert des fonctionnalités multi-appareils pour Android et les a partagés sur X. Il semblerait qu’il soit prochainement possible de partager la connexion à internet, de voir les notifications de messagerie ou encore permettre la diffusion en continu de l’écran entre un smartphone et une tablette Android. Pour rappel, ces actions sont déjà disponibles entre un Chromebook et un smartphone Android.

Cross Device Services in Google Play Services ✓ Call Cast

✓ Wifi Sharing

✓ Hotspot Sharing Might be enabled in upcoming beta version of Play Services. Screenrecord is from version 24.06.12, enabled with a lot of flags.#Google #Android pic.twitter.com/bvUbnYbB9d — AssembleDebug (@AssembleDebug) February 9, 2024

Comme on peut le voir dans la vidéo du post, il est possible de configurer plusieurs paramètres pour le multi-appareils. Il sera possible de lier deux appareils ou plus entre eux et de partager facilement des points d’accès internet, mots de passe Wi-Fi et appels vidéos dans un premier temps. D’autres possibilités feront leurs apparitions par la suite. Pour rejoindre un groupe d’appareils, il faudra accepter manuellement l’invitation afin d’éviter les liaisons non désirées. À noter qu’un groupe d’appareils doit être connecté au même compte Google.

Google devrait dévoiler ces fonctionnalités courant mars lors du “Feature Drop” qui présentera les fonctionnalités testées dans Android 14 QPR2.

Source : 01Net

