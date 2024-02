WhatsApp est prêt pour l’interopérabilité avec d’autres services de messagerie mais…

Forcé par la réglementation européenne, WhatsApp doit s’ouvrir à d’autres applications de messagerie. C’est déjà prêt, mais la firme américaine a quelques inquiétudes.

D’ici à quelques semaines, l’intéropérabilité entre WhatsApp, Messenger et des applications tierces devra être appliquée, mais les concepteurs de WhatsApp s’interrogent sur des risques de sécurité.

« Il existe une réelle problématique dans le fait de proposer un moyen simple d’offrir cette interopérabilité à des tiers tout en préservant la confidentialité, la sécurité et l’intégrité de WhatsApp » a déclaré Dick Brouwer, directeur de l’ingénierie chez WhatsApp. Si elle est techniquement prête, l’interopérabilité de WhatsApp et Messenger se limitera d’abord à l’envoi de textes, d’images, de messages vocaux, de vidéo et de fichiers avec les autres plateformes.

Mais cette ouverture pourrait occasionner une avalanche de spams et d’escroqueries en ligne avec des personnes dont l’identité sera moins facilement vérifiable. Afin de protéger les utilisateurs, la fonctionnalité devra être activée.

Au même titre, les messages provenant d’autres applications seront dans un onglet dédié “chat tiers”, ce qui doit permettre de différencier les discussions n’ayant pas le même niveau de sécurité par rapport aux messages envoyés par WhatsApp.

