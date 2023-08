Désossage de la Freebox Pop : “une Freebox Delta très allégée”, “on va tourner en rond” avec la Freebox V9 ?

Une box très performante, mais moins innovante d’un point de vue hardware.

Chose promise, chose dûe, le YouTuber Deus Ex Silicium a clôturé son analyse de diverses box d’opérateurs par celle de la Freebox Pop, après avoir notamment décortiqué les 4 box premiums d’Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom. Un cadeau pour célébrer les 300 000 abonnés, puisque de l’aveu du vidéaste, il s’agit de la box qui lui a été la plus demandée.

Outre le décorticage de chaque composant, il s’est également penché sur plusieurs mesures comme le rayonnement électromagnétique ou la consommation énergétique, tout en précisant qu’il n’a pas pu les réaliser en conditions optimales, ne disposant pas d’un abonnement fibre. L’analyse se porte uniquement sur l’aspect hardware et non logiciel et se concentre uniquement sur le Server.

On y apprend par exemple que la Freebox Pop est plutôt légère, avec 435 grammes dont 257g d’électronique. Il a par ailleurs analysé la consommation électrique, qui se trouve entre 8.5 W et 9.5 W, avec cependant un facteur de puissance jugé assez “mauvais”. Une autre analyse a été réalisée avant de démonter l’appareil : celle du rayonnement électromagnétique. Au total, même une fois démonté, le rayonnement est jugé comme “largement acceptable”, y compris en collant sa sonde aux composants.

La vidéo vous en apprendra davantage sur chaque composant du server. Par exemple, pour l’alimentation, Free a choisi le standard “USB Power Delivery” qui permet de faire en sorte que les composants recoivent bien l’alimentation qui est nécessaire et ainsi d’éviter toute surcharge. Du côté de la carte mère, le vidéaste a salué le processeur Broadcom utilisé pour ses capacités, “c’est du très lourd”. En estimant la valeur des composants, le prix de vente du Server en tant que tel est estimé à 140€ TTC.

Cependant, dans sa conclusion, Deux Ex Silicium a pointé du doigt qu’il s’agissait finalement à ses yeux et d’un point de vue purement technologique, d’une Freebox Delta très allégée. Loin d’en faire une critique, il indique qu’il est normal que les ingénieurs de Free se soient basés sur la recherche et le développement réalisé pour la Freebox Delta. De plus, la conception et l’intégration hardware sont de bonne qualité, avec des “choix de composants judicieux”. Il se permet une petite interrogation sur la future Freebox V9 qui devrait sortir avant la fin d’année. Avec une V8 déjà inspirée de la précédente version, n’y a-t-il pas un risque de “tourner en rond” ? À Free de prouver le contraire.

