Free lancera une nouvelle offre spéciale Freebox ce soir

Vous pourrez découvrir cette nouvelle vente privée sur le site de Veepee à 19h.

Une promo peu de temps avant la rentrée. L’opérateur proposera dès 19h sur le site Veepee une nouvelle offre spéciale Freebox Révolution avec Canal+ Séries. Des séries limitées qui se font rares chez l’opérateur, avec en général une offre en fin de trimestre, et uniquement sur le fixe.

Reste à savoir si Free fera ou non le choix d’appliquer le même tarif qu’en juin et février dernier, soit un abonnement à 14.99€/mois pendant un an avec un engagement d’un an, puis 39,99€/mois. Ce n’était pas la meilleure offre proposée sur Veepee, puisqu’elle ne permet que d’économiser 5€/mois la première année (contre 10€/mois habituellement) bien qu’elle fasse gagner 5€/mois également pour toutes les années suivantes, par rapport au tarif affiché sur le site de l’opérateur.

