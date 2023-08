Les internautes se lâchent sur les réseaux : l’impatience des abonnés Free, il y a des gens avec qui ce n’est pas la peine de discuter…

Aficionados de Twitter ou plutôt de X, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des posts qui ont déferlé sur le réseau social d’Elon Musk la semaine dernière.

Quand Free observe le comportement de certains abonnés Free lors du lancement d’une nouvelle box, il y a de quoi être frustré ! Peut être que la Freebox V9 changera la donne ?

50€ ce n’est pas cher ? Pour l’opérateur, ce n’est même pas la peine de continuer de discuter, on coupe toute communication !

Sur TikTok, Orange fait de la prévention sur un problème bien connu des personnes s’intéressant à la tech : le danger des prises USB publiques !

Le travail dans les télécoms a bien évolué, mais une chose est sûre : les travailleurs n’avaient pas froids aux yeux même il y a un siècle.

Entre les plaintes pour problèmes de réseaux, critiques sur les offres, les messages d’amour pour Free font sauter de joie son CM.

