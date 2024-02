La Freebox Delta est toujours disponible, mais seulement en migration

Des abonnés Freebox Révolution, mini 4K et Pop ont la possibilité de migrer vers la Freebox Delta avec le Player Devialet en location.

Pas totalement enterrée. Retirée des offres commerciales de Free pour les nouveaux abonnés afin de laisser place à la nouvelle Freebox Ultra, l’offre Delta avec le choix du player est à présent disponible en migration. Selon nos constatations, des abonnés Freebox Pop, mini 4K et Révolution ont aujourd’hui la possibilité de migrer au choix depuis leur espace abonné vers les deux box haut de gamme de Free, soit l’Ultra ou la Delta lancée en 2018.

Selon une remontée d’abonné, le choix du player Pop (TV 4K) est momentanément indisponible, reste alors le Player Devialet en location à 9,99€/mois (+10 euros de frais d’envoi).

Les abonnés Freebox Pop ayant plus de 5 ans d’ancienneté se voient toujours offrir les frais de migration. Le 30 janvier dernier, le fondateur de Free, Xavier Niel, a annoncé au cours d’une interview accordée à Tech&Co : “la Freebox Delta, on va la voir revenir”. Reste à savoir s’il s’agit de cette disponibilité migration ou si Free a une autre idée derrière la tête. Aujourd’hui, plus d’1 million de Freebox Delta sont en circulation mais Free a arrêté leur production à la fin de l’année 2023.

