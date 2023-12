Free stoppe la fabrication de la Freebox Delta, en vue du lancement de la Freebox V9

La fin de la production de Server Delta annonce l’arrivée prochaine de la Freebox V9.

Free l’avait nous l’avait annoncé lors de la journée des communautés, ” la Freebox V9 remplacera une box en production actuellement”. L’opérateur avait également indiqué que cette nouvelle Freebox serait haut de gamme et remplacerait donc la Freebox Delta.

Même si cette Freebox V9 était annoncée initialement pour Noël, il est clair qu’elle sortira maintenant en début d’année. Mais toutefois les choses avancent dans l’objectif de cette sortie. En effet, selon TiinoX83 qui est un des mieux informés sur le sujet et qui nous a indiqué des sources fiables et concordantes, Free a stoppé la production des Servers de la Freebox Delta. Même s’il a certainement du stock de Server Delta, l’operateur ne pourra bientôt plus proposer cette box dans ses offres, c’est donc qu’il a prévu de lancer sa remplaçante, la Freebox V9, dans les prochaines semaines ou les tout prochain mois.

