C’est gratuit, de nouveaux films débarquent sur Oqee Ciné pour les abonnés Freebox et Free Mobile 5G

Cette semaine sur OQEE Ciné : comédie sexy, polar très noir, dessins animés déjantés et grand classique du 7e Art.

Réservée aux abonnés Forfait Free 5G et aux abonnés Freebox avec service TV, la plateforme AVOD de Free, continue de s’étoffer chaque semaine avec déjà plus de 500 films et séries dans son catalogue. Ce 17 février, de nouveaux contenus font leur apparition, et force est de constater qu’il y en a pour tous les goûts, le tout gratuitement sur la chaîne 39 ou dans l’espace Vidéos/VOD de votre Player TV Freebox ou via l’application OQEE by Free disponible sur de nombreux supports.

Dans l’hilarante comédie Sex Tape, Cameron Diaz et Jason Segel forment un couple marié qui décide de pimenter leur vie en filmant leurs ébats… et découvre le lendemain que la vidéo a été envoyée par erreur à tout leur entourage. Les amoureux sont prêts à tout pour effacer la vidéo chez chacun des destinataires.

L’Enjeu, thriller sombre signé Barbet Schroeder, est un face à face haletant entre Andy Garcia et Michael Keaton. Un dangereux tueur en série est le seul donneur compatible pour sauver le fils d’un policier avec une greffe de moelle, mais il s’évade de l’hôpital. Commence alors une course contre la montre pour le père, qui doit à tout prix empêcher ses collègues de tuer l’évadé.

Une fusée qui décolle toute seule, des extraterrestres qui débarquent sur Terre avec de mauvaises intentions : Les Chimpanzés de l’espace reprennent du service dans le 2è épisode de ce film d’aventures à regarder en famille.

Qui peut résister aux gentils fantômes et aux énigmes surnaturelles? Avec la série Jeunesse Esprit Fantômes, enquêtes mystérieuses garanties!

Dans Profession: reporter, chef d’oeuvre de Michelangelo Antonioni, Jack Nicholson incarne un reporter de guerre désabusé qui endosse l’identité d’un homme mystérieux décédé brutalement, et doit faire face au passé trouble du défunt. Son voyage prend un tour étrange quand il rencontre la lumineuse Maria Schneider…