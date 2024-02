Clin d’oeil : Kylian Mbappé va rendre sa Freebox en juin, Xavier Niel dément

Kylian Mbappé est-il abonné Freebox ?

Le PSG c’est fini pour Kylian Mbappé. La star du ballon rond quittera le club de la capitale à l’issue de la saison. En fin de contrat cet été, le capitaine des Bleus a annoncé sa décision cette semaine à ses dirigeants puis à ses coéquipiers.

Sur X, Matthieu Faure, un journaliste de So Foot a posté en réaction le 16 février et sur le ton de l’humour : “Kylian Mbappé vient d’annoncer à Xavier Niel qu’il rendrait sa Freebox en juin”. Fan du Paris Saint-Germain, le fondateur de Free a joué le jeu et démenti l’information dans la foulée : “Mensonges… En même temps plus c’est gros, plus ça passe”. Une chose est sûre, la future ex-star du PSG n’aura pas vraiment l’occasion de profiter de la nouvelle Freebox Ultra lancée fin janvier puisque son futur club n’est pas situé en France. Il devrait s’agir sauf cataclysme du Real Madrid.

MENSONGES…❌

En même temps plus c’est gros plus ça passe. https://t.co/XIZHv9uinz — Xavier Niel (@Xavier75) February 16, 2024

