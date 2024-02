Free met fin à un service gratuit pour les non-abonnés Freebox

La création gratuite d’un email Free et d’une Page Perso Free ne sont plus disponibles pour les non-abonnés Freebox.

Le saviez-vous ? Free propose des outils gratuitement aux non abonnés Freebox comme Free Transfert pour envoyer des fichiers mais aussi un service Accès Libre pour la création d’un email Free et de Pages Perso Free, lesquelles sont accessibles à toute personne disposant d’une adresse email en @free.fr. Ce service permet de bénéficier de 10Go de stockage pour héberger un site web personnel ainsi que de nombreux outils spécifiques pour le gérer et le dynamiser.

Selon les constatations de Busyspider, la page de création de mails Free en accès libre affiche une erreur “404 Not Found” depuis plusieurs semaines. Free a donc désactivé ce service pour les non-abonnés Freebox, il ne s’agirait pas d’un bug mais bel et bien d’un arrêt. La création d’un nouvel email Free et l’activation de Pages Perso restent en revanche disponibles pour les abonnés Freebox. Pour ceux qui souhaitent résilier leur abonnement, il est utile de savoir que les emails Free sont disponibles à vie.

