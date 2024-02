Les abonnés Freebox et Free Mobile 5G peuvent désormais accéder à OQEE dans l’UE sur de nouveaux supports, limitation levée

L’accès aux chaînes et replays de l’application TV OQEE by Free partout dans l’UE n’est plus seulement limité à la version mobile et tablette.

Une nouvelle limitation de levée, de quoi donner plus de possibilités d’accès aux abonnés Freebox en déplacement dans l’UE. Depuis son lancement en 2021, l’application TV de Free permettait seulement d’accéder à ses 220 chaînes incluses et replays depuis sa version mobile et tablette pour les voyageurs dans l’UE.

Ce n’est désormais plus le cas selon le site d’assistance d’OQEE, “vous pouvez accéder à votre compte OQEE by Free sur Apple TV, boîtier/TV, Samsung TV, mobile/tablette, et web dans les pays membres de l’Union Européenne et connecté via n’importe quel fournisseur internet.”

Free se base sur l’IP pour déterminer le pays à partir duquel vous vous connectez à son application TV. “Si vous êtes en Italie, par exemple, et que l’IP de votre mobile est déclarée comme IP française, cela fonctionnera”, précise l’opérateur.

Début janvier 2024, après avoir inclus OQEE by Free dans son forfait mobile Free 250 Go à 19,99€/mois, Free a également abolit une limite sur Apple TV en France, il est depuis possible d’accéder à son application TV sur le boîtier de la firme de Cupertino depuis une autre connexion que celle de sa Freebox.

myCanal

Pour accéder à TV dans l’UE, une autre solution concerne les abonnés Freebox avec TV by Canal (ou une autre offre Canal+), lesquelles peuvent également utiliser myCanal pour profiter des chaînes incluses dans leur offre sur leur smartphone, tablette ou ordinateur en Europe. Pour ceux qui utilisent Molotov, c’est possible aussi.

Depuis le 1er avril 2018 et l’entrée en application du règlement européen sur la portabilité transfrontalière des contenus numériques, les abonnés à un service payant (myCanal, MyTF1, Molotov, Netflix, etc. mais également les services de streaming musicaux, ou encore les jeux vidéo) peuvent y avoir accès lorsqu’ils se trouvent temporairement dans un autre pays de l’UE.

