“Le meilleur des WiFi” et “la Fibre la plus rapide”, la Freebox Ultra et ses innovations s’affichent pour la 1ère fois dans les rues

Free lance sa première campagne publicitaire autour de la Freebox Ultra dans le mobilier urbain. La Freebox Ultra est enfin là, dans votre salon ou quelque part dans un coin de votre esprit si vous vous y intéressez. Puissant et axé sur les contenus inclus, le nouveau porte-étendard des offres Freebox méritait bien une campagne publicitaire pour séduire. D’abord avec une série de spots TV plutôt poétiques et surréalistes qui mettent en lumière les fonctionnalités uniques de la Freebox Ultra, réalisés par le duo britannique The Sacred Egg. Mais aussi dans le mobilier urbain, de manière plus classique. Cette fois, il s’agit de mettre sobrement en avant les performances technologiques de pointe proposées, comme le WiFi et la fibre 8 Gbits/s. Free est aujourd’hui le seul opérateur à proposer une telle offre grand public dans l’Hexagone mais même au-delà de nos frontières. Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox