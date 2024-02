Free ouvre la boutique d’accessoires pour la Freebox Ultra

Les abonnés Freebox Ultra peuvent désormais commander divers accessoires depuis leur espace abonné.

Comme souvent lors du lancement d’une nouvelle Freebox, Free met un peu plus de temps à mettre à disposition une boutique d’accessoires dédiées. Celle de la Freebox Ultra lancée le 30 janvier vient d’être ouverte et est accessible simplement depuis votre espace abonné.

Il vous suffit de vous rendre dans l’onglet “Boutique” pour accéder aux divers accessoires proposés par l’opérateur. On y trouve notamment des jarretière optique de 2, 5, 10 et 15 mètres (pour un prix allant de 7.99€ à 14.99€), mais aussi un câble Ethernet, une télécommande Apple TV 4K et Player Pop (19.99€), un bloc d’alimentation USB-C pour le répéteur WiFi (4.99€) et un autre bloc pour le player Pop (4.99€), ainsiqu’un câble HDMI 4K d’une longueur de 1m50 (4.99€).

Vous pouvez en commander plusieurs en même temps, avec un nombre limité selon les articles. Il existe également une autre boutique pour commander un Smart TV Samsung, comme pour tous les abonnés Freebox. Attention, si vous souhaitez demander un pocket WiFi ou un répéteur, il faudra se rendre dans une section dédiée de votre espace abonné, ces accessoires n’étant pas mis en vente mais mis à disposition des abonnés.

