Free apporte un changement lors de la souscription pour compléter la Freebox Ultra

Il n’est plus possible de commander directement le répéteur Wi-Fi 7 inclus pour les nouveaux abonnés Freebox Ultra. Il faudra désormais passer par la case Espace Abonné après activation de la ligne.

C’est l’un des nouveautés de la nouvelle Freebox Ultra, en plus d’embarquer le Wi-Fi 7 dans son serveur, la nouvelle bête de course de Free inclut également un répéteur Wi-Fi 7 afin d’étendre la portée du réseau sans fil dans les habitats de plus de 80m2. Si jusqu’à présent, les nouveaux abonnés avaient la possibilité de choisir le répéteur WiFi7 dès la souscription dans une rubrique “choix des équipements”, ce n’est désormais plus le cas.

Désormais, Free indique ; “vous pourrez commander votre Répéteur Wi-Fi 7 sans frais depuis votre Espace Abonné, dès l’activation de votre ligne Freebox”. Autrement dit, le FAI n’envoie plus son appareil en même temps que sa Freebox Ultra.

L’opérateur précise par ailleurs : “dès l’installation de vos nouveaux équipements Freebox, vous pourrez tester le signal Wi-Fi dans toutes les pièces de votre logement. Si vous ne recevez pas votre Wi-Fi de manière optimale partout chez vous, vous pourrez commander jusqu’à 4 répéteurs Wi-Fi 7 (dont un inclus sur demande) en quelques clics depuis votre Espace Abonné.” En revanche, le Pocket Wi-Fi est toujours proposé aux nouveaux abonnés Ultra dès la souscription.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox