L’UE pourrait enfin assouplir ses règles sur la fusion d’opérateurs télécoms

Dans un document de la Commission européenne, la question de la fragmentation du marché est abordée comme un potentiel frein au développement des réseaux.

Alors qu’Orange a été finalement autorisé à fusionner avec Masmovil, sous conditions, la question de la potentielle consolidation du marché européen revient sur le devant de la scène. D’après un document de la Commission européenne consulté par Reuters, les régulateurs pourraient assouplir les règles concernant les fusions dans le secteur des télécoms.

Le but de ce léger lâcher-prise serait d’inciter davantage les grandes entreprises technologiques à contribuer au financement du déploiement des réseaux. De plus, le document indique que “la fragmentation du marché européen des réseaux et services de communications électroniques le long des frontières nationales pourrait avoir un impact sur la capacité des opérateurs à atteindre l’échelle nécessaire pour investir dans les réseaux du futur, en particulier dans la perspective des services transfrontaliers“.

L’ancien ministre délégué au numérique Jean-Noël Barrot s’était exprimé en décembre dernier sur le sujet, arguant qu’une “harmonisation des règles européennes pour faciliter la concentration du marché des télécoms et permettre aux opérateurs d’évoluer sur un marché plus large“. Sur le territoire européen, on compte près d’une centaine d’opérateurs se divisant le territoire.

