La France pousse pour une consolidation européenne des télécoms

Un marché unique des télécoms en Europe ? Le ministre délégué au numérique Jean-Noël Barrot se dit totalement en faveur d’initiatives en ce sens.

Près d’une centaine d’opérateurs se divisent l’Europe, contre seulement trois aux USA ou en Chine. Une différence qui représente un frein aux investissements pour adopter les dernières technologies, alors que les besoins et usages d’internet sont de plus en plus nombreux et importants.

La Commission européenne et les ministres des télécoms des États membres se sont ainsi réunis à Bruxelles et ont montré leur ambition de passer à la vitesse supérieure pour un marché unique, avec beaucoup moins d’opérateurs nationaux par pays. Ils ont étudié “les mesures qu’il conviendrait de promouvoir sur le marché des télécommunications pour favoriser un environnement numérique durable et sûr et garantir la souveraineté et l’indépendance numériques de l’UE“.

Pour le ministre français présent, une “harmonisation des règles européennes pour faciliter la concentration du marché des télécoms et permettre aux opérateurs d’évoluer sur un marché plus large“. Il faudrait 200 milliards d’euros d’investissements d’ici à 2030 afin d’obtenir une infrastructure de télécommunications au plus haut niveau, selon lui.

Source : Alloforfait

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox